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Примадонна не перестает удивлять: Пугачева на Новый год поразила хулиганским образом

Сегодня, 10:35
Пугачева, Галкин, Буйнов, новый год < >
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1 / 2 (instagram.com/buinovofficial/)

Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.

Пугачева, Галкин, Буйнов, новый год
instagram.com/buinovofficial/
Российская певица Алла Пугачева встретила Новый год с близкими друзьями.

67-летняя примадонна не перестает удивлять, экспериментируя со стилем и примеряя разные образы, пишет Сегодня.

На странице в Instagram певец Александр Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.

Пугачева поразила хулиганским образом. Певица выбрала для новогодней вечеринки рваные джинсы, черную футболку и модные кеды. Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной.

"Джинсы у Аллы крутые", "Алла красавица, лучше всех", "Алле Борисовне пора менять амплуа", "Всем бы нам так держаться как Пугачева", — прокомментировали пользователи.

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Пугачева, Галкин, Буйнов, новый год, образ, стиль
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