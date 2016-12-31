Примадонна не перестает удивлять: Пугачева на Новый год поразила хулиганским образом

Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.

Российская певица Алла Пугачева встретила Новый год с близкими друзьями.

67-летняя примадонна не перестает удивлять, экспериментируя со стилем и примеряя разные образы, пишет Сегодня.

На странице в Instagram певец Александр Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.

Пугачева поразила хулиганским образом. Певица выбрала для новогодней вечеринки рваные джинсы, черную футболку и модные кеды. Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной.

"Джинсы у Аллы крутые", "Алла красавица, лучше всех", "Алле Борисовне пора менять амплуа", "Всем бы нам так держаться как Пугачева", — прокомментировали пользователи.