Примадонне – 69. Пугачеву поздравили Галкин с детьми, Киркоров и Орбакайте: фото и видео

Маленькие дочь и сын сделали для знаменитой мамы трогательные поделки.

Аллу Пугачеву поздравили дети Фото: Instagram/Алла Пугачева

Народная артистка России и легенда советской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает 69-й день рождения.

Самые близкие люди поздравили Примадонну первыми, опубликовав трепетные поздравления в Instagram.

Первыми именинницу поздравили муж Максим Галкин и дети. Лиза и Гарри подготовили для мамы стихи и поделки: дочь сделала аппликацию c изображением шкатулки, а сын нарисовал открытку с любимыми цветами Примадонны – тюльпанами.

"С днем рождения, любимая!", - подписал Галкин видео, где двойняшки рассказывают о подарках для мамы.

Instagram Максима Галкина

Старшая дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, также поздравила именинницу в Сети, поделившись архивным фото.

"С днем рождения, Мама", - подписала снимок Орбакайте.

Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

"Любимую, великую и единственную" поздравил и бывший муж Филипп Киркоров. Артист опубликовал серию видео и фото, которые сделали поклонники Аллы Борисовны.

Instagram Филиппа Киркорова

Напомним, Пугачева поделилась с подписчиками процессом подготовки к Пасхе. На видео, которое певица выложила на своей странице в Instagram, ее четырехлетние близнецы Гарри и Лиза увлеченно красили яйца.