Принц Чарльз дал Меган Маркл забавное прозвище

По словам инсайдера, Меган называют "вольфрамом".

По словам инсайдера, принц Чарльз называет Меган «вольфрамом»

Супруга принца Гарри Меган Маркл герцогиня Сассекская получила необычное прозвище от своего тестя, принца Чарльза.

По информации Daily Mail, принц Чарльз зовет Меган за ее сильный и волевой характер "Tungsten", что в переводе означает "вольфрам" - крепкий металл.

По словам принца, Меган такая же "жесткая и несгибаемая, как вольфрам". Она помогла восстановить теплые отношения Чарльза и Гарри

"Принц Чарльз восхищается силой воли Меган, а также очень благодарен за поддержку, которую она оказывает Гарри", - уточнил источник.

Ранее Меган Маркл нарушила правила на "официальном" дне рождении Елизаветы II.

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