Принц Гарри и Меган Маркл передумали ехать в Африку: вокруг их медового месяца закручивается интрига

Отдых в роскошном домике стоит недешево.
Однако теперь СМИ выяснили, что влюбленные собираются в Канаду.
Новое место медового отдыха парочки якобы расположено в национальном парке "Джаспер". Там в 2005 году останавливалась Елизавета II с супругом.
Отдых в роскошном домике стоит недешево: цена за ночь достигает 6 тысяч долларов.
Ранее уточнялось, что всвадебное путешествие молодая чета отправится не раньше осени. Всему виной – официальные мероприятия, присутствовать на которых Гарри и Меган обязует их положение.
Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.
Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.
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Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.
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