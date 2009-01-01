Принц Гарри и Меган Маркл подыскивают совместное жилье в Англии

Маркл бросает работу в "Форс-мажорах", сериале, который снимается на ее родине и который сделал ее звездой.

Принц Гарри и Меган Маркл Reuters

С тех пор как принц Гарри и Меган Маркл порадовали папарацци совместным выходом на "Играх непокоренных" в Канаде, новостей про них стало в разы больше.

Западные СМИ сообщают, что парочка подыскивает совместное жилье в Англии, пишет popcornnews.

Раз уж этот роман до сих пор продолжается, несмотря на недоверие многих, то и слухов про Меган и Гарри становится еще больше.

Ранее сообщалось, что Маркл бросает работу в "Форс-мажорах", сериале, который снимается на ее родине и который сделал ее звездой. Официально Меган не сообщала об уходе из проекта, однако инсайдеры утверждают, что ради отношений с принцем и переезда в Лондон актриса готова пожертвовать карьерой. Источник, близкий к Гарри, рассказал, что младший брат принца Уильяма уже давно присматривался к Оксфордширу, чтобы купить там недвижимость. А недавно его видели вместе с Меган именно в этом районе, выбирающими себе дом. Инсайдер уточняет, что съемки "Форс-мажоров" продлятся до ноября, так что потенциальный переезд будет возможен лишь к зиме.

Напомним, стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл.