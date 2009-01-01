Принц Гарри и Меган Маркл вместе проводят время на Ямайке

По словам инсайдеров, актриса очень воодушевлена этим мини-отпуском с бойфрендом.
Об этом пишет Сплетник.
Так, на днях пара отправилась на Ямайку — на свадьбу друга Гарри, Тома Инскипа, которая пройдет в эти выходные в Монтенего-Бей. В пункт назначения молодые люди прибыли по отдельности: сначала Гарри, затем Меган.
По словам инсайдеров, актриса очень воодушевлена этим мини-отпуском с бойфрендом, ведь у нее будет возможность познакомиться поближе с друзьями Гарри. Те, в свою очередь, тоже хотят получше узнать девушку своего друга, ведь в скором времени с Меган, возможно, им часто придется видеться — слухи о свадьбе пары не затихают.
"Гарри и Меган объявят о помолвке к концу лета, это точно. Они уже обсудили свое совместное будущее", — рассказал журналистам приятель актрисы.
В этом будущем, к слову, не будет больше места для сериала "Форс-мажоры" (Suits), в котором Маркл играет одну из главных ролей — актриса планирует оставить съемки ради любимого мужчины и переехать в Лондон.
Напомним, Меган Маркл носит на шее украшение с инициалами принца Гарри.