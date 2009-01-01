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Принц Гарри может сделать предложение Меган Маркл весной — СМИ

Сегодня, 17:26

Меган познакомила Гарри со своими родителями во время визита принца в Канаду еще осенью прошлого года.

Принц Гарри, Меган Маркл
Popcornnews.ru
По данным британских СМИ, которые ссылаются на инсайдеров королевской резиденции, главный холостяк Великобритании готов сделать предложение руки и сердца своей подруге, актрисе Меган Маркл.

Об этом пишет jetsetter.ua

Подтверждением этим слухам можно считать поспешность, с которой Гарри познакомил возлюбленную со всеми членами своей семьи, за исключением лишь королевы Елизаветы, которая уже заочно одобрила выбор внука, радуясь, что он наконец определился с избранницей.

Меган познакомила Гарри со своими родителями во время визита принца в Канаду еще осенью прошлого года. Как сообщают источники изданию The Sun, принц сделает официальное предложение уже этой весной.

Напомним, Орландо Блум развеял слухи о помолвке с Кэти Пери.

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Принц Гарри, отношения, предложение руки и сердца, Меган Маркл
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