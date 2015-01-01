Принц Гарри будет встречать Новый год с Меган Маркл — СМИ

Британский принц и канадская актриса встречаются всего лишь около полугода.

Об этом пишет popcornnews.

Хотя принц не скрывает, что его связывает с любимой сильное чувство, он не имеет возможности видеться с ней так часто, как бы этого хотелось — и ей, и ему.

Британский принц и канадская актриса встречаются всего лишь около полугода — и то урывками: она живет на другом континенте. А сегодня стало известно, что пара собирается провести вместе и новогодние праздники.

По сообщениям СМИ, наследный принц Рождество встретит с семьей, а Новый год отпразднует с Меган — правда, пока неизвестно, отправится ли принц Гарри в Канаду или же сама актриса приедет в Лондон. Кроме того, по слухам, влюбленная парочка может отправиться на Новый год в Лос-Анджелес, где живёт мама Меган, Дория Редлан.

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