Принц Гарри представил Меган Маркл Кей Миддлтон — СМИ

Встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Принц Гарри и Кей Миддлтон Instagram

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на издание The Sun.

По данным издания, встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Отмечается, что Маркл пообщалась также еще и с "самой важной девушкой в жизни Гарри" – его племянницей принцессой Шарлоттой.

"Кейт действительно ждала встречи с Меган, и она знает, как это важно для Гарри", – заявил источник.

Он также отметил, что принц "очень близок" с бывшей мисс Миддлтон и ценит ее мнение о подругах.

Напомним, принц Гарри познакомл возлюбленную со своим братом Уильямом.