Принц Гарри представил Меган Маркл Кей Миддлтон — СМИ

Встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на издание The Sun.
По данным издания, встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
Отмечается, что Маркл пообщалась также еще и с "самой важной девушкой в жизни Гарри" – его племянницей принцессой Шарлоттой.
"Кейт действительно ждала встречи с Меган, и она знает, как это важно для Гарри", – заявил источник.
Он также отметил, что принц "очень близок" с бывшей мисс Миддлтон и ценит ее мнение о подругах.
Напомним, принц Гарри познакомл возлюбленную со своим братом Уильямом.