Принц Сербии Филипп женился на своей возлюбленной — графическом дизайнере Данице Маринкович

Роскошная свадебная церемония состоялась в столице страны — Белграде, в соборе Святого Архангела Михаила.

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В минувшую субботу принц Сербии Филипп Карагеоргиевич женился на своей возлюбленной — графическом дизайнере Данице Маринкович.

Об этом пишет hellomagazine.

Роскошная свадебная церемония состоялась в столице страны — Белграде, в соборе Святого Архангела Михаила. На венчании и торжественном ужине присутствовали 400 гостей, среди них — королева Испании София, принцесса Швеции Виктория и другие.

Невеста выглядела потрясающе в элегантном белом платье с широким шлейфом от сербско-британского дизайнера Роксанды Илинчич, в нарядах которой в свое время выходили в свет Кейт Миддлтон и королева Нидерландов Максима. На ступенях собора в Белграде гости и зрители церемонии осыпали Филиппа и Даницу лепестками роз.

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После венчания молодожены и гости отправились на торжественный ужин в Белый дворец. Целый вечер во дворце играла живая музыка, Филипп и Даница угощали гостей шестиярусным свадебным тортом, исполнили первый свадебный танец, а в конце вечера Даница по традиции бросала холостым подругам букет невесты.

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Отметим, что принц Филипп является сыном наследника сербского престола Александра II и его первой жены, принцессы Марии Глории Орлеанской и Браганской, которая по женской линии приходится потомком королевы Франции Марии Лещинской. У Александра и Марии трое сыновей Петр, Филипп Карагеоргиевич и Александр. Сейчас Сербия является республикой, однако королевская семья активно проявляет себя во всех сферах общественной жизни, а Александр II надеется на восстановление в Сербии монархии.

Напомним, принц Эрнст Август Ганноверcкий женился на дизайнере из России.

фото The New Royalty World TV