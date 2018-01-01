Принц Уильям и герцогиня Кейт показали новорожденного сына: фото, видео

Чета позировала фотографам на крыльце больницы Святой Марии

В понедельник, 23 апреля, британский принц Уильям вместе со своей супругой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон и новорожденным сыном, покинули больницу Святой Марии в Лондоне.

Герцогиню врачи выписали из медучреждения через несколько часов после родов. Она вместе с мужем вышла на крыльцо больницы вместе с младенцем, закутанным в белое одеяло. Спустя несколько минут позирования фотографам, они вернулись в больницу, а затем вышли с младенцем в специальной автолюльке, сели в машину и отправились домой.

Напомним, что в понедельник, 23 апреля, Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями уже в третий раз. Чета воспитывает четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту.

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