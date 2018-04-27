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Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя третьего ребенка

Сегодня, 13:17

Герцог Кембриджский выбрал для сына "сильное имя".

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Герцог Кембриджский выбрал для сына «сильное имя» Reuters
Стало известно долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Имя наследника престола опубликовали лишь спутся четыре дня. Малыша назвали Луи Артур Чарльз, сообщили на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.

Также с рождения ребенок получил титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

 


По мнению британских букмекеров, наиболее вероятными были имена Альберт, Артур и Фред.

Отметим, что британские СМИ провели расследование и решили, что долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже "случайно раскрыл" Букингемский дворец. Журналисты посчитали, что принца назвали Альберт. 

Напомним, малыш весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон. 

Новорожденный малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Принц Уильям присутствовал при родах.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, имя, ребенок, Луи Артур Чарльз
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