Принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями

Герцог Кембриджский подтвердил, что пока жена чувствует себя не слишком хорошо.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Reuters

Принц Уильям впервые появился на людях после обнародования новости о третьей беременности его супруги Кейт Миддлтон.

Об этом пишет TSN.ua.

Во вторник, 5 сентября, Герцог Кембриджский побывал на конференции по вопросам психического здоровья и совершенствования деятельности полиции в Оксфорде.

Во время мероприятия принц Уильям пообщался с журналистами. Он прокомментировал новость о пополнении в королевской семье.

"Это очень хорошая новость", — лаконично ответил Герцог Кембриджский, пишет The Telegraph.

Также принц рассказал, что сейчас в Кенсингтонском дворце "мало спят", из-за плохого самочувствия Герцогини Кембриджской. Как мы писали ранее, Кейт Миддлтон, как и во время двух предыдущих беременностей, мучает токсикоз.

"Мы должны дать Кэтрин преодолеть этот первый период, а потом можно начать праздновать", — добавил принц.

Напомним, по слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.