Принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями

Герцог Кембриджский подтвердил, что пока жена чувствует себя не слишком хорошо.
Об этом пишет TSN.ua.
Во вторник, 5 сентября, Герцог Кембриджский побывал на конференции по вопросам психического здоровья и совершенствования деятельности полиции в Оксфорде.
Во время мероприятия принц Уильям пообщался с журналистами. Он прокомментировал новость о пополнении в королевской семье.
"Это очень хорошая новость", — лаконично ответил Герцог Кембриджский, пишет The Telegraph.
Также принц рассказал, что сейчас в Кенсингтонском дворце "мало спят", из-за плохого самочувствия Герцогини Кембриджской. Как мы писали ранее, Кейт Миддлтон, как и во время двух предыдущих беременностей, мучает токсикоз.
"Мы должны дать Кэтрин преодолеть этот первый период, а потом можно начать праздновать", — добавил принц.
Напомним, по слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.