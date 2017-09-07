Принц Уильям признался, что Джорджу не нравиться ходить в школу

Мальчик еще не осознавал, что ему придется ходить туда каждый день.

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Как пишет Etonline, не прошло и трех недель, а Джорджу уже надоела школа.

"Я довез его до школы, а он не хотел идти", — поделился отец мальчика, принц Уильям в разговоре с мамой двоих детей Луизой Смит в рамках мероприятия, посвященного 50-летию Бедфордшира.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) Вер 7, 2017 о 2:03 PDT

К слову, принц Уильям уже рассказывал о впечатлениях Джорджа от школы. По словам супруга Кейт Миддлтон, мальчик еще не осознавал, что ему придется ходить туда каждый день. Очевидно, что ему потребовалось немного времени это понять.

Каждое утро Уильям провожает сына, в то время как беременная Кейт Миддлтон справляется с токсикозом, ожидая третьего ребенка.

Напомним, Кейт Миддлтон не собирается растить принца Джорджа как будущего короля.