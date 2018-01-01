Принц Уильям проговорился о поле и имени третьего ребенка

Пока герцогиня Кембриджская готовится к родам, ее супруг успел сходить на футбол.

Принц Уильям с сыном Джорджем. Facebook.com

Пока герцогиня Кембриджская готовится к родам под гипнозом , ее супруг, британский принц посетил матч любимой команды футбольного клуба "Астон Вилла" против "Кардифф Сити".

После победного гола Джека Грилиша принц неожиданно сообщил сидящему по соседству норвежскому футболисту Джону Карью, что хочет назвать своего третьего ребенка в честь этого футболиста, пишет ТСН.

"Я бы хотел, чтобы его звали Джек… или Джеки", – добавил принц после некоторой паузы.

Третий ребенок Кембриджей появится на свет уже в этом месяце. У крыла Lindo Wing – госпиталя, где будет рожать Кейт Миддлтон – уже введен запрет на парковку и оборудованы места для журналистов. А напротив входа в госпиталь преданные поклонники Кембриджей уже разбили лагерь.

Стоит отметить, что среди букмекерских "фаворитов" среди имен, имени Джек или Джеки нет вовсе. Зато Джекки Крейг звали бывшую подружку принца Уильяма, так что вряд ли герцогиня Кейт даст согласие на это имя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что герцогиня Кейт запрещает своим старшим детям, Джорджу и Шарлотте, играть в компьютерные игры.