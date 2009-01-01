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Принцесса Дании вышла в свет в украинской вышиванке

Сегодня, 16:00

В издании отметили, что модель этого платья стоит чуть более тысячи долларов.

Принцесса Дании
фото: twitter.com
Кронпринцесса Дании Мари вышла в свет в украинской вышиванке.

Соответствующее фото опубликовал в своем Twitter блогер Михаил Голубь, пишет "Обозреватель".

На снимке запечатлены кронпринц Дании Фредерик и Мари на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.

Принцесса предстала перед камерой в вышитом платье от бренда March 11, который был создан двумя украинскими дизайнерами Светланой Головченко и Робертом Мищенко. Модельеры живут в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, которые пользуются большой популярностью.

В издании отметили, что модель этого платья стоит чуть более тысячи долларов.

Напомним, королева Нидерландов покрасовалась на Олимпиаде в вышиванке.

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Принцесса Дании, вышиванка
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