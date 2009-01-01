Принцесса Дании вышла в свет в украинской вышиванке

В издании отметили, что модель этого платья стоит чуть более тысячи долларов.
Соответствующее фото опубликовал в своем Twitter блогер Михаил Голубь, пишет "Обозреватель".
На снимке запечатлены кронпринц Дании Фредерик и Мари на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.
Принцесса Дании в украинской вышиванке https://t.co/q0TMy0NDJB pic.twitter.com/89UrmpOmSP— Mikhail Golub (@golub) 30 мая 2017 г.
Принцесса предстала перед камерой в вышитом платье от бренда March 11, который был создан двумя украинскими дизайнерами Светланой Головченко и Робертом Мищенко. Модельеры живут в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, которые пользуются большой популярностью.
В издании отметили, что модель этого платья стоит чуть более тысячи долларов.
Напомним, королева Нидерландов покрасовалась на Олимпиаде в вышиванке.