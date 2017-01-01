Пришло время зарабатывать. Лобода рассказала, сколько заработала на корпоративах в России

Певица улетает в США, чтобы отдохнуть и записать новые песни.

Светлана Лобода. Скриншот

Скандально известная своими постоянными российскими гастролями украинская поп-исполнительница Светлана Лобода , рассказала, сколько заработала за прошлый год на корпоративах в РФ.

Так, в эфире Love Radio Москва ведущие Денис Курочкин и Александр Соколов спросили у певицы, правда ли, что она заработала на корпоративах 2 миллиона евро.

"Пришло время зарабатывать", — с улыбкой ответила Лобода.

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По ее словам, продюсер обещал ей отпуск в январе, но из-за выступлений не получилось, поэтому она улетает в США, чтобы отдохнуть, записать новые песни и "давать еще больше концертов в московском Крокусе".

Напомним, Светлана Лобода, выступила на свадьбе футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасов, бывшего мужа певицы и звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.