"Продался за три рубля": Приходько оценила выступление Козловского в Москве

Анастасия Приходько подчеркнула, что ее продолжают звать на выступления в Россию.

Анастасия Приходько Главред

Популярный украинский певец Виталий Козловский, выступив на концерте в Москве , "продался за 3 рубля и 2 копейки", заявила украинская певица и участница "Евровидения" Анастасия Приходько.

Она подчеркнула, что ее продолжают звать на выступления в Россию, вместе с тем Приходько, в интервью "Радио Свобода", заявила, что не собирается отказываться от своих позиции в отношении РФ.

"До сих пор звонят некоторые сумасшедшие и зовут в Питер на концерты. Не знаю, может они не в курсе, что я, где я, что тут у нас, но я еще раз говорю. Очень приятно, если 13-летняя девочка это понимает. У нее забрали дом — ну как они могут ездить и развлекать врага? Вы можете себе это представить? Вы можете себе представить, чтобы Клавдия Шульженко поехала в Германию? И мне приятно, что в нашей стране многие артисты понимают, что происходит, и не едут туда. И я уверена, что Виталий Козловский продался за 3 рубля и 2 копейки, я не думаю, что ему дали два миллиона евро, что бы он вышел и сказал: "Россия! С днем победы!", — заявила певица.

Напомним, выступление Козловского в Москве вызвало настоящий скандал в Украине: от Порошенко потребовали лишить Козловского звания "Заслуженный артист Украины", а концерты Козловского были отменены в Киеве и Львове и в Одессе. Позднее Козловский выразил сожаление о выступлении в Москве.

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