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"Продавщица с рынка": Ирина Билык шокировала фанатов безвкусным выбором наряда и цвета волос

Сегодня, 12:48

Певица появилась в неожиданном образе.

Ирина Билык
Певица появилась в неожиданном образе Фото: mediananny.com
Популярная украинская певица Ирина Билык ошарашила поклонников новым имиджем. Певица, которая многие годы была блондинкой, покрасила волосы в ярко-рыжий цвет, и оделась в вызывающий наряд.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в странном наряде, который подписчики успели прозвать образом "продавщицы с рынка":  в джинсовой юбке, кислотного цвета длинной футболке и плаще в тон. Образ артистка завершила белыми сапогами на высокой платформе.

"Ира с орлиным клювом стала! Наверно пластический хирург прикольнулся", "Продавщица с рынка", "На Шрека...похожа", "Как тетенька, которая торгует овощами на рынке. И цвет волос такой же", "Интересная женщина, но зачем же так себя уродовать? Неужели никто не подскажет ей? Тоже мне стилисты...", - критиковали юзеры.

Ирина Билык
Фанаты жестко раскритиковали новый образ певицы instagram.com/svitsketv
Ирина Билык
Поклонники также посчитали, что Билык переборщила с пластикой instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Ирина Билык презентовала клип в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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Теги:  
Ирина Билык, имидж, прическа, волосы, рыжая, блондинка
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