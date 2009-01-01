Продолжения сериала "Секс в большом городе" не будет

Ходят слухи, что все дело в Ким Кэтролл, которая захотела сделать больший акцент на ее героине Саманте.

Несмотря на множество слухов о съемках третьей части фильма "Секс в большом городе" и ожидания поклонников оригинального сериала, продолжения истории о четырех лучших подругах можно не ждать.

Об этом заявила Сара Джессика Паркер, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу, пишет popcornnews.

"Этой сказке конец. Мы не снимаемся в третьей части, — говорит актриса. — Мне очень жаль, потому что у нас был отличный, смешной и трогательный сценарий с отсылками к прошлым героям и событиям. Конечно, очень жаль, что эта история так и останется на бумаге, и мы не сможем подарить ей жизнь. Особенно жаль, что этот фильм ждали зрители".

Что же стало причиной отмена съемок третьей части "Секса в большом городе"? Ходят слухи, что все дело в Ким Кэтролл, которая захотела сделать больший акцент на ее героине Саманте. До нее все актрисы проекта дали свое согласие на участие в проекте, но только с Ким Warner Bros. договориться не удалось. Возможно, теперь, когда проект заморожен, Кэтролл пересмотрит свое решение и подарит поклонникам шанс вновь увидеть великолепную четверку на экране, тем более что с каждым годом актрисы моложе не становятся, а наблюдать за приключениями гламурных бабушек зрителям, увы, не захочется.

Напомним, Сара Джессика Паркер представила коллекцию маленьких черных платьев.