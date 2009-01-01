Продюсер Ягольник раскритиковал клип "Время и Стекло" за популяризацию российской символики

Для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Речь идет о вышедшем недавно клипе "На стиле".
"Мозги у группы и продюсеров работают в верном цветовом направлении: ну так, чтобы никто уже не сомневался в украинской демократии...", — подписал он фото с анонсом клипа.
Примечательно, что для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос, которые напоминают цвета российского флага.
Подписчики Ягольника принялись яро обсуждать эту версию.
Напомним, Потап снял клип для Димы Билана.