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Продюсер Ягольник раскритиковал клип "Время и Стекло" за популяризацию российской символики

Сегодня, 14:18

Для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос.

Время и Стекло
Пресс-служба
Украинский продюсер, композитор, поэт и журналист Александр Ягольник считает, что группа "Время и Стекло" популяризирует символику государства-агрессора РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о вышедшем недавно клипе "На стиле".

"Мозги у группы и продюсеров работают в верном цветовом направлении: ну так, чтобы никто уже не сомневался в украинской демократии...", — подписал он фото с анонсом клипа.

Ягольник
Александр Ягольник Facebook.com

Время и Стекло
Пресс-служба

Примечательно, что для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос, которые напоминают цвета российского флага.

Подписчики Ягольника принялись яро обсуждать эту версию.

Ягольник
Facebook.com

Ягольник
Facebook.com

Напомним, Потап снял клип для Димы Билана.

Теги:  
Продюсер, Александр Ягольник, клип, Время и Стекло, российская символика
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