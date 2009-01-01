Продюсер Ягольник раскритиковал клип "Время и Стекло" за популяризацию российской символики

Для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос.

Украинский продюсер, композитор, поэт и журналист Александр Ягольник считает, что группа "Время и Стекло" популяризирует символику государства-агрессора РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о вышедшем недавно клипе "На стиле".

"Мозги у группы и продюсеров работают в верном цветовом направлении: ну так, чтобы никто уже не сомневался в украинской демократии...", — подписал он фото с анонсом клипа.

Александр Ягольник Facebook.com

Примечательно, что для рекламы клипа музыканты выбрали фон из бело-красно-синих полос, которые напоминают цвета российского флага.

Подписчики Ягольника принялись яро обсуждать эту версию.

Напомним, Потап снял клип для Димы Билана.