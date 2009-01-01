Прохор Шаляпин шокировал историями из детства: отец-рецидивист убивал животных на его глазах

Артист не является потомком легендарного баса Федора Шаляпина.

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Певец Прохор Шаляпин рассказал, что его отец является уголовником-рецидивистом, а сейчас допился до шизофрении.

Об этом он рассказал в интервью для kp.ru.

Прохор Шаляпин не является потомком или даже дальним родственником легендарного баса Федора Шаляпина. Его настоящее имя Андрей Захаренков. Теперь же сценический псевдоним записан в паспорте. А заставила певца отказаться от своей фамилии и даже имени семейная трагедия — буйный нрав родного отца, которого зовут точно также — Андрей Захаренков. Мать артиста Елена Колесникова родила Прохора в 18 лет. Такой же юный тогда еще отец не хотел ребенка.

Андрей Захаренко с родителями kp.ru

"Отец поколачивал маму. Я это видел и пытался ее защитить. Но что я в шестилетнем возрасте мог сделать? Когда у отца начинались приступы ярости, чаще всего после распития спиртного, мы с мамой еле убегали от него. Мне тоже доставалось. При мне он резал кошек..., — с горечью рассказал Шаляпин, — Один раз отец вышел на свободу, увидел во дворе мою любимую собаку, схватил и на моих глазах перерезал ей горло!" — рассказал артист.

После избиения своей новой жены, отец Шаляпина вновь в психиатрической клинике. В течении последних 9 лет певец отправляет ему продукты и деньги, но забирать из клиники не собирается.

"Я не хочу этого делать. Юристы мне объяснили, что если отец снова что-то натворит, то отвечать буду я. За проступки отца мне, например, могут закрыть выезд за границу, а то и вовсе посадить в тюрьму! Недавно навестил отца в психиатрической клинике. Мы поговорили, и я попытался простить ему все обиды, которые он нанес нам с мамой", — подытожил Шаляпин.

Напомним, известный актер признался, что его насиловал собственный дедушка.