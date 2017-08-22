Прокуратура АР Крым начала расследование относительно группы Scooter

Украинский закон позволяет иностранцам въезд на временно оккупированные территории со специальным разрешением.

Группа Scooter

Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи относительно выступления группы Scooter в оккупированном Крыму.

Об этом во вторник заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, пишет Украинская правда.

"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение к Германии о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", — сообщил прокурор.

"О их выступлении мы знаем только из СМИ и видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", — отметил Мамедов. По его словам, участников группы будут допрашивать.

Напомним, культовая группа Scooter прилетела в аннексированный Крым несмотря на скандал. Украинский закон позволяет иностранцам въезд на временно оккупированные территории со специальным разрешением и только с континентальной части Украины. По данным Bild, которая ссылается на менеджмент Scooter, музыканты полетели в Крым через Москву, то есть нарушили украинское законодательство. Теперь музыкантам грозит 8 лет за решеткой.