Прокуратура АР Крым начала расследование относительно группы Scooter

Украинский закон позволяет иностранцам въезд на временно оккупированные территории со специальным разрешением.
Об этом во вторник заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, пишет Украинская правда.
"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение к Германии о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", — сообщил прокурор.
"О их выступлении мы знаем только из СМИ и видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", — отметил Мамедов. По его словам, участников группы будут допрашивать.
Напомним, культовая группа Scooter прилетела в аннексированный Крым несмотря на скандал. Украинский закон позволяет иностранцам въезд на временно оккупированные территории со специальным разрешением и только с континентальной части Украины. По данным Bild, которая ссылается на менеджмент Scooter, музыканты полетели в Крым через Москву, то есть нарушили украинское законодательство. Теперь музыкантам грозит 8 лет за решеткой.