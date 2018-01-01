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"Пропала учеба!": Олег Винник стал преподавателем университета

Сегодня, 14:38

Артист будет учить студентов Киевского национального университета культуры и искусств.

Олег Винник
Артист будет учить студентов КНУКиМ УНИАН
Популярный украинский исполнитель Олег Винник стал преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств.

Об этой новости на своей странице в Facebook  сообщил  ректор учебного заведения Михаил Поплавский.

"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!", - написал Пополавский.

Пользователи Facebook принялись активно комментировать такую новость, они уверяли, что теперь студентки университета будут думать совершенно не об учебе.

"Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!", - отметила Ирина Фастовец-Золомихина. "Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру", - заверил Юрий Иванисько.

Олег Винник, преподаватель
Фото: facebook.com/MMPoplavskiy

Ранее Олег Винник появился на обложке журнала.

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Теги:  
Олег Винник, фото, певец, преподаватель
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