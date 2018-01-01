"Пропала учеба!": Олег Винник стал преподавателем университета

Артист будет учить студентов Киевского национального университета культуры и искусств.
Об этой новости на своей странице в Facebook сообщил ректор учебного заведения Михаил Поплавский.
"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!", - написал Пополавский.
Пользователи Facebook принялись активно комментировать такую новость, они уверяли, что теперь студентки университета будут думать совершенно не об учебе.
"Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!", - отметила Ирина Фастовец-Золомихина. "Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру", - заверил Юрий Иванисько.
Ранее Олег Винник появился на обложке журнала.
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