"Проститутка со стажем". Поклонники шокированы Долиной, оголившей грудь в Кремле: фото

Сценический образ певицы вызвал в соцсети шквал негативных комментариев.

Лариса Долина не скрывает от публики свое глубокое декольте Фото: Instagram/larisadolina_official

На юбилейный вечер Ильи Резника в Кремлевском дворце известная российская певица Лариса Долина пришла во фраке, под который не надела рубашку.

Фотографию откровенного декольте 62-летней поп-исполнительницы подписчики раскритиковали в Instagram.

"Очень вызывающе, ну просто как проститутка со стажем", - написала andreyvip44.

"Фу, мопс престарелый", - прокомментировала kom8888888.

"И не стыдно? Такая женщина умная, а начала до быдлопугачихи опускаться. Кому интересно на старческую грудь смотреть?", - возмущается nevozmozhno3054.

"Зачем этот мамон так подчеркивать? Брюхо отъела конкретно!", - считает abahauser.

Лариса Долина в Кремле Фото: Instagram/larisadolina_official

Напомним, под предыдущими снимками Долиной почитатели ее творчества писали, что певица изменилась до неузнаваемости.