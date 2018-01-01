"Проститутка со стажем". Поклонники шокированы Долиной, оголившей грудь в Кремле: фото

Сценический образ певицы вызвал в соцсети шквал негативных комментариев.
Фотографию откровенного декольте 62-летней поп-исполнительницы подписчики раскритиковали в Instagram.
"Очень вызывающе, ну просто как проститутка со стажем", - написала andreyvip44.
"Фу, мопс престарелый", - прокомментировала kom8888888.
"И не стыдно? Такая женщина умная, а начала до быдлопугачихи опускаться. Кому интересно на старческую грудь смотреть?", - возмущается nevozmozhno3054.
"Зачем этот мамон так подчеркивать? Брюхо отъела конкретно!", - считает abahauser.
Напомним, под предыдущими снимками Долиной почитатели ее творчества писали, что певица изменилась до неузнаваемости.