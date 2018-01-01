"Просто богиня". В Сети расхвалили фото Софии Ротару под пальмой

Снимок исполнительницы в соцсети собрал тысячи лайков.

София Ротару порадовала поклонников новым фото instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару выложила в Сеть фотографию с отдыха, на которой она позирует под пальмой.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы!", — подписала фото артистка.

София Ротару порадовала поклонников новым фото instagram.com/sofiarotaru.official/

Под снимком ряд интернет-пользователей оставили позитивные отзывы. "Просто богиня", — подчеркнула katjushabon. "Божественна)", — считает s_poddubnyi. "Супер красавица, сама весна, солнышко", — написала mavluda1954. "Вы прекрасны!!!", — полагает begzadazhunisova. "Невероятная", — отметила sofialbbeauty.

Ранее СМИ узнали, что София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой уже больше месяца нежатся на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, стоимость такого длительного отпуска превышает миллион гривень.