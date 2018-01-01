"Просто бомбезно": Светлана Лобода покорила фанатов дерзким образом

Артистка выступила в Москве на трибьют-концерте Григория Лепса.

Светлана Лобода поделилась новым фото instagram.com/lobodaofficial

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в блестящей блузе с воланами, черном пиджаке в пайетку, и черных кожаных штанах.

"Rock-n-roll", - лаконично подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили артистку за нардя, и отметили, что такой стиль ей к лицу.

"Просто бомбезно", "Вам очень идет черный цвет одежды", "Крутой стиль!", "Очень красивый образ", - расхваливали подписчики.

Певица позировала в стильном наряде instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери.

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