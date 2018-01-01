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"Просто бомбезно": Светлана Лобода покорила фанатов дерзким образом

Сегодня, 13:28

Артистка выступила в Москве на трибьют-концерте Григория Лепса.

Лобода
Светлана Лобода поделилась новым фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз,  выступила в Москве  на  трибьют-концерте в Олимпийском, посвященному дню рождения Григория Лепса.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в блестящей блузе с воланами, черном пиджаке в пайетку,  и черных кожаных штанах.

"Rock-n-roll", - лаконично подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили артистку за нардя, и отметили, что такой стиль ей к лицу.

"Просто бомбезно", "Вам очень идет черный цвет одежды", "Крутой стиль!", "Очень красивый образ", - расхваливали подписчики.

Светлана Лобода
Певица позировала в стильном наряде instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери.

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Светлана Лобода, певица, фото
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