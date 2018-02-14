"Просто мачо": новое фото Винника свело с ума его поклонниц

Певец выложил новый снимок в Instagram.
На черно-белом фото Винник одет в гольф и пиджак. Свои светлые волосы он завязал в хвост.
Подписчицы засыпали артиста комплиментами, назвав его мужчиной мечты.
"Просто мачо", "Красавчик", "Мечта женской половины!".
Были и те, кто признавался певцу в любви: "Очень Вас люблю!", "Вы лучший, люблю Вас!".
Ну и не обойтись без тех поклонниц, которые хотели бы сделать артиста отцом своих детей.
"Ты не против оплодотворить мою яйцеклетку?", "Я хочу от вас детей!", - писали подписчицы.
Ранее украинская ведущая призналась, что Олег Винник был у нее первым.