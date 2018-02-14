"Просто мачо": новое фото Винника свело с ума его поклонниц

Певец выложил новый снимок в Instagram.

Олег Винник порадовал поклонников новым фото olegg.vynnyk/instagram

Украинский певец Олег Винник редко балует своих поклонниц новыми фото, однако в этот раз он решил выложить шикарный кадр со сьемки для журнала "Viva".

На черно-белом фото Винник одет в гольф и пиджак. Свои светлые волосы он завязал в хвост.

Подписчицы засыпали артиста комплиментами, назвав его мужчиной мечты.

"Просто мачо", "Красавчик", "Мечта женской половины!".

Были и те, кто признавался певцу в любви: "Очень Вас люблю!", "Вы лучший, люблю Вас!".

Ну и не обойтись без тех поклонниц, которые хотели бы сделать артиста отцом своих детей.

"Ты не против оплодотворить мою яйцеклетку?", "Я хочу от вас детей!", - писали подписчицы.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Фев 14, 2018 в 5:13 PST

Ранее украинская ведущая призналась, что Олег Винник был у нее первым.