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"Просто неотразима": Ани Лорак засветила грудь и показала сексуальные ножки на новых фото

Сегодня, 06:02

Певица поделилась с фанатами новыми снимками.

Лорак
Ани Лорак порадовала поклонников красивыми снимками anilorak/instagram
Известная певица Ани Лорак выложила в сеть фото, на которых позирует в черном коротком платье с глубоким декольте, и в сапожках на каблуках.

Фото были сделаны в трейлере артистки, так как она сейчас активно гастролирует с новым шоу "Дива".

"Поехали! А вы любите путешествовать?", - подписала фото Лорак.

Буквально за три часа фотографии набрали больше 30 тысяч лайков и сотни комментариев, фанаты Лорак засыпали ее комплиментами.

"Вам идёт этот прикид, вы в нем просто неотразимы", "Красотка! Улыбка нереальна, а Вы как всегда восхитительна!", "Кокетка",  "Дива!", - восхитились певицей поклонники. 

Ранее фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с ее нового шоу.
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Ани Лорак, певица, Дива, шоу
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