"Простой фон, божественная фигура". В Сети похвалили одну из любимых картин Даши Астафьевой

Работа нашла своего счастливого обладателя, отметила певица.

Даша Астафьева показала одну из своих любимых картин instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева , которая занимается живописью, выложила в Сеть фотографию одной из своих любимых картин.

Снимок работы исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Одна из моих любимых работ) Я рада, что она нашла своего счастливого обладателя, и будет радовать его дом", — подписала фото артистка.

Даша Астафьева показала одну из своих любимых картин instagram.com/da_astafieva

Ряд интернет-пользователей похвалили работу. "Очень красивая работа! На простом, в холодных тонах фоне, божественная фигура", — считает iraradugaa8. "Очень красиво", — отметил vova_prosto. "Хорошая техника", — написала kristi_nedashkovska.

"Даша, а я любуюсь еще и фоном, он такой грубый и холодный, подчеркивает нежность и обнаженную беззащитность… вот очень хорошая работа… украсит дом", — подчеркнул draw_it_now.

Напомним, в начале марта Даша Астафьева опубликовала в соцсети фото, на которых она позирует в черном спортивном белье. Снимки певицы собрали тысячи лайков, посмотреть их можно здесь.