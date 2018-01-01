Сегодня, 00:06 RSS

"Провоцирует хейтеров". Фреймут опубликовала снимок ко Дню Ольги: фото

Вчера, 22:01

Телеведущая покрасовалась в платье от Виктории Бекхэм.

Фреймут
Фреймут любит эпатаж Instagram Оля Фреймут
Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала фото, на котором позирует в ярком желтом платье от знаменитого британского дизайнера Виктории Бекхэм.

"У святой княгини Ольги был сильный характер. Она умела любить. С праздником, дорогие Оли!" - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Фреймут выложила снимок, на котором изображена в летнем платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Ведущая дополнила образ серьгами от Chanel и собрала волосы в пучок.

"Оля провоцирует хейтеров", "Поздравляю! Когда за четвертым ребенком идете", "Очень красиво, вам идет этот цвет", "Вам очень к лицу этот образ", "Неудачное фото. Цвет лица и ног отливается", - прокомментировали фото подписчики микроблога.

Фреймут
Instagram Оля Фреймут

Напомним, одесский волонтер и одна из основателей книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий рассказала, как к ней пришла Фреймут, обвинив ее в хейтерстве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ольга Фреймут, хейтеры, платье
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности