"Провоцирует хейтеров". Фреймут опубликовала снимок ко Дню Ольги: фото

Телеведущая покрасовалась в платье от Виктории Бекхэм.

Фреймут любит эпатаж Instagram Оля Фреймут

Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала фото, на котором позирует в ярком желтом платье от знаменитого британского дизайнера Виктории Бекхэм.

"У святой княгини Ольги был сильный характер. Она умела любить. С праздником, дорогие Оли!" - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Фреймут выложила снимок, на котором изображена в летнем платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Ведущая дополнила образ серьгами от Chanel и собрала волосы в пучок.

"Оля провоцирует хейтеров", "Поздравляю! Когда за четвертым ребенком идете", "Очень красиво, вам идет этот цвет", "Вам очень к лицу этот образ", "Неудачное фото. Цвет лица и ног отливается", - прокомментировали фото подписчики микроблога.

Instagram Оля Фреймут

Напомним, одесский волонтер и одна из основателей книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий рассказала, как к ней пришла Фреймут, обвинив ее в хейтерстве.

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