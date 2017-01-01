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Прозрачное платье на голом теле. Британская модель показала пикантное фото

Сегодня, 02:05

Снимок девушки за день собрал сотни тысяч лайков.

Деми Роуз
Деми Роуз выложила в Сеть новое соблазнительное фото instagram.com/demirosemawby
Известная британская модель Деми Роуз выложила в Интернет фотографию, на которой она позирует в прозрачном платье, надетом на голое тело.

Пикантный снимок сделан на острове Сал в Кабо-Верде, манекенщица выложила его на своей странице в Instagram.

Роуз коротко прокомментировала фото, просто разместила смайл — символ сердца. За день снимок набрал более 200 тысяч лайков и много позитивных комментариев пользователей.

Деми Роуз
Деми Роуз выложила в Сеть новое соблазнительное фото instagram.com/demirosemawby

Ранее Деми Роуз в соцсети разместила фото из Испании, на котором она позирует в купальнике, в центре внимания оказалась пышная попа модели. Снимок за день набрал более 300 тысяч лайков.
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Деми Роуз, платье, голое тело
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