Прозрачное платье на голом теле. Британская модель показала пикантное фото

Снимок девушки за день собрал сотни тысяч лайков.
Пикантный снимок сделан на острове Сал в Кабо-Верде, манекенщица выложила его на своей странице в Instagram.
Роуз коротко прокомментировала фото, просто разместила смайл — символ сердца. За день снимок набрал более 200 тысяч лайков и много позитивных комментариев пользователей.
Ранее Деми Роуз в соцсети разместила фото из Испании, на котором она позирует в купальнике, в центре внимания оказалась пышная попа модели. Снимок за день набрал более 300 тысяч лайков.