"Прям чистый секс": Вера Брежнева ошарашила поклонников фото 5-летней давности

Артистка показала снимки с бэкстейджа клипа.

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть серию архивных фотографий со сьемок клипа "Хороший день".

На снимках, которые исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпой.

"Tbt #2013 #хороший день у меня сегодня. Как же мне нравится этот образ) Рада, что и вам))", - подписала фото Брежнева.

Подписчики отметили, что Брежнева выглядит все также хорошо, как и 5 лет назад.

"Нереально красиво", "Сумасшедше красивый образ, платье бомба", "Так скромно, но так сексуальна", "Прям чистый секс", "Какие сосочки, ммм", "5 лет прошло, а вы и не изменились", - восхитились снимками юзеры.

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