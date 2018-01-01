"Прям русалка". Ани Лорак поделилась снимком с пляжа

Фото певицы в соцсети собрало тысячи лайков.

Ани Лорак позировала на пляже instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена на пляже.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото артистка запечатлена с мокрыми волосами, на ее теле был песок. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Прям русалка", — отметила _farfalla.official. "Красивое фото", — считает nikitinaanna2137. "Кадр супер! Очень красиво! Завораживает...", — написала katie_katerinka.

Ани Лорак позировала на пляже instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что певица вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.

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