Пугачева и Галкин показали, как отгуляли день рождения своих близняшек

Пугачева и Галкин устроили детский праздник в одном из ресторанов на Рублевке.

Гарик и Лиза Instagram

Знаменитые супруги Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей, Гарри и Елизаветы , которым исполнилось четыре года.

Об этом пишет Сплетник.

41-летний шоумен уже делился с фолловерами в Instagram несколькими праздничными фотографиями, а теперь опубликовал подробный видеоотчет, передающий атмосферу и настроение.

"Гарик с Лизой были в свой день рождения абсолютно счастливыми! Делюсь с Вами, дорогие подписчики, видеощепоткой этого счастья!", — прокомментировал Максим ролик.

Главными героями кадров стали Гарри и Лиза, а также их многочисленные гости, среди которых был замечен сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Алла Пугачева тоже попала в этот семейный ролик — до встречи гостей она вместе с именинниками дома рассматривала подарки.

Пугачева и Галкин устроили детский праздник в одном из ресторанов на Рублевке, куда пригласили Яну Рудковскую, Жасмин, Марину Юдашкину и других. Детей среди гостей было много, да и развлечений было приготовлено для них немало: мыльные пузыри, животные, игры — одним словом, именинники остались довольны.

Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_prima)Сен 18 2017 в 10:10 PDT

Напомним, Галкин показал сына в красочной фотосессии.