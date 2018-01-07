Пугачева и Галкин затмили друзей-звезд на Рождественской встрече, фото

Многие пользователи соцсети отметили, что Пугачева очень сильно похудела.

Максим Галкин и Алла Пугачева. instagram.com

Рождественское фото звездной пары — известного российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой — восхитило соцсеть.

Пара встретила праздник на домашней вечеринке друзей.

В Сети экс-солистки группы "Блестящие" Ольги Орловой появились фотографии с Рождества, которое она встретила в компании друзей-знаменитостей.

"Рождественские встречи!", — подписала она фото, на котором позирует с Пугачевой и Галкиным, которые в очередной раз все внимание взяла на себя.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Янв 7, 2018 at 10:41 PST

Пользователи восхищены сильным похудением артистки: "Пугачева краше всех!", "Алла Борисовна ооооочень сильно похудела! Не надо бы! Нафига? Максимка ее и так любить будет!", "Пугачевой бы пора и нам рассказать секрет молодости", "Алла Борисовна поражает", "Алла тут вообще особенно красива!", "Алла хоть одеваться нормально стала)"

Напомним, Пугачева в смелом мини побывала в гостях перед Новым годом.