Пугачева и Галкин затмили друзей-звезд на Рождественской встрече, фото

Многие пользователи соцсети отметили, что Пугачева очень сильно похудела.
Пара встретила праздник на домашней вечеринке друзей.
В Сети экс-солистки группы "Блестящие" Ольги Орловой появились фотографии с Рождества, которое она встретила в компании друзей-знаменитостей.
"Рождественские встречи!", — подписала она фото, на котором позирует с Пугачевой и Галкиным, которые в очередной раз все внимание взяла на себя.
Пользователи восхищены сильным похудением артистки: "Пугачева краше всех!", "Алла Борисовна ооооочень сильно похудела! Не надо бы! Нафига? Максимка ее и так любить будет!", "Пугачевой бы пора и нам рассказать секрет молодости", "Алла Борисовна поражает", "Алла тут вообще особенно красива!", "Алла хоть одеваться нормально стала)"
Напомним, Пугачева в смелом мини побывала в гостях перед Новым годом.