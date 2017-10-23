Пугачева провела Вайкуле экскурсию своим замком и показала, где замурованы ее мужья

Кстати, певица была замужем четыре раза.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле Instagram

Российская певица Алла Пугачева показала своей коллеге и подруге Лайме Вайкуле, где замурованы ее бывшие мужья.

Видео прогулки по замку в поселке Грязь нынешний супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин, опубликовал в Instagram.

"Дамы с дюн. Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам", — написал он.

Кстати, певица была замужем четыре раза.

С 8 октября 1969 года по 6 ноября 1973-го Пугачева жила в браке с цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом. От него она родила дочь Кристину Орбакайте (25 мая 1971 года).

С 24 декабря 1977-го по 24 декабря 1980 года была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем, с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным Пугачева жила в браке с 1985-го по 1993 год.

15 марта 1994 года она вышла замуж за певца Филиппа Киркорова. Развод пара оформила в феврале 2005 года.

С 23 декабря 2011 года она живет в браке с Галкиным. 18 сентября 2013 года у пары появилась двойня – Лиза и Гарри. Детей родила суррогатная мать.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 23 2017 в 6:44 PDT

Напомним, Галкин показал милое видео с детьми.