Пугачева рассказала, чем ее любовный треугольник похож на Маяковского и Брик

Примадонна сравнила свою ситуацию с легендарной историей.

Пугачева заявила, что с Галкиным и Киркоровым у них был любовный треугольник Фото: lady.mail.ru

Легенда советской эстрады Алла Пугачева рассказала в интервью Олегу Меньшикову некоторые подробности своей личной жизни.

Разговор с певицей выйдет на YouTube-канале артиста, однако СМИ уже публикуют некоторые отрывки их беседы. Примадонна рассказала актеру, в частности, о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным.

"Иногда мне кажется, что мы живем жизнью — Лиля Брик, Иосиф Брик и [Владимир] Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?", - сказала Пугачева.

По словам певицы, она согласилась выйти замуж за Галкина потому, что артист пообещал, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен.

"Почему я вышла замуж за Максима… Он сказал: "Давай, ну что это уже?" Я спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут… Макс сказал: "Конечно. Не бойся ничего!" И все", - созналась она.

Напомним, Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. У них растут совместные дети – двойняшки Гарри и Лиза.

Как ранее сообщалось, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, поделился с подписчиками видео, на котором их дочь, 4-летняя Лиза, рассказывает о том, что впервые увидела осьминога. Девочка устроила целый мини-спектакль, с выражением рассказывая о пережитых эмоциях.

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