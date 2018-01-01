Пугачева снова стала мамой – СМИ

Примадонна стала опекуном своего внучатого племянника.

Пугачева и Галкин снова стали родителями Фото: legion-media.ru

Легенда советской эстрады Алла Пугачева стала опекуном мальчика по имени Евгений, который является единственным сыном ее племянника Влада – наследника родного брата певицы, Евгения Пугачева, который ушел из жизни несколько лет назад.

Как пишет портал "Узнай все", племянник Пугачевой страдает от наркотической зависимости и часто находится на лечении в спецучреждениях, где и познакомился с матерью своего будущего сына Жени.

По информации СМИ, мама мальчика также злоупотребляет наркотиками, а сейчас находится в коме после передозировки. Племянник Пугачевой Влад находится на лечении в Израиле. Это и послужило причиной того, что певица решила оформить опекунство над внуком брата.

По предварительной информации, Пугачева заявила родителям Жени, что, если они не исправятся, то она заберет к себе мальчика навсегда.

Примадонна информацию об опекунстве пока не комментирует, однако ее супруг Максим Галкин в одном из интервью обмолвился о наличие нового сына в семье.

"Это надо с Аллой говорить. Я не могу комментировать без нее", - сказал комик.

Напомним, 69-летняя Пугачева и 42-летний Галкин воспитывают 4-летних двойняшек Лизу и Гарри. У певицы также есть взрослая дочь, 47-летняя Кристина Орбакайте.

Напомним, Пугачева поразила поклонников своим видом на последней фотографии, которой поделился ее муж Максим Галкин. Она позирует в белой полупрозрачной блузе с глубоким декольте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram