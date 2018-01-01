"Пушистая мандаринка": беременная Светлана Тарабарова накануне родов решила сменить прическу

Артистка стала похожа на "кудряшку Сью".
На своей странице в Instagram она поделилась фото, на которых позирует в белой футболке, черной пышной юбке и черной обуви на каблуке. Артистка, для которой привычная прическа – идеально прямые волосы, закрутила их в стиле "кудряшки Сью".
"В ожидании чуда", - подписала фото певица.
Поклонники отметили, что певице очень идет такой образ, кто-то назвал ее "пушистой мандаринкой".
"Вам беременность очень идет, хорошо выглядите", "Кучеряшки просто класс", "Пушистая мандаринка", "Как же вам идет это образ!", - расхваливали новый образ подписчики.
Напомним, Светлана Тарабарова в октябре 2016 года вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. Супруги ждут рождения первого ребенка — певица находится на седьмом месяце беременности.
Ранее стал известен пол первенца Светланы Тарабаровой.
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