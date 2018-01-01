"Пушистая". Светлана Лобода поделилась случайным снимком

Фото, опубликованное певицей в соцсети, за четыре часа собрало десятки тысяч лайков.

Светлана Лобода показала случайное фото instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода в Интернете поделилась своей случайной фотографией.

Снимок исполнительница опубликовала в Instagram, за четыре часа он собрал более 69 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пушистая", — подчеркнула nata.bimba.

"Щеки, класс)", — написала vidloga_alinka. "Красавица", — отметила di.ana009.

Светлана Лобода показала случайное фото Скриншот с instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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