"Пусть захлебываются в своем дерьме": голая Волочкова резко дала отпор хейтерам

Балерина поделилась фото, где она сидит на диване обнаженная, прикрываясь букетом роз.

Анастасия Волочкова поделилась голым фото instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками обнаженным фото, и написала длинный пост-послание хейтерам.

На своей странице в Instagram балерина поделилась фото, на котором она позирует сидя на диване полностью обнаженная, прикрывая наготу огромным букетом белых роз – любимыми цветами Волочковой.

В посте под фото балерина призвала недоброжелателей перестать обсуждать ее личную жизнь, и учить ее жить.

Балерина ответила недоброжелателям https://instagram.com/volochkova_art

"Не надо меня учить жить. Это до вас сделали мои педагоги. Поверьте, я не нуждаюсь в советах, что мне делать, что носить, что есть и пить, как проводить время, с кем спать. Я имею право делать все, что я хочу. А тем более в стенах своего особняка и на прекрасном участке", - написала Волочкова.

Она добавила, что построила карьеру балерины, и на этом не останавливается – у нее в будущем много планов.

"Я пишу книгу, создаю новый спектакль шоу, готовлю драм проект, записываю песни, снимаю клип и каждый день по три часа работаю в балетном зале. А что я делаю в свободное от этого время, никого не касается", - отметила Волочкова.

Балерина отметила, что решила закрыть комментарии, чтобы не видеть злостных обсуждений.

"Пусть захлебываются в своем дерьме на других страницах. То, что они говорят, слышит только моя попа", - резко написала Волочкова.

Однако в первом варианте поста балерина выложила обрезанное фото без лица, и открыла комментарии – подписчики успели раскритиковать артистку. Одни отметили, что ей не стоит оправдываться перед незнакомыми людьми, другие же посетовали на то, что балерина вновь напилась, и выкладывает несуразные посты и фото.

Именно это фото изначально выложила балерина https://instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась "купальским" фото.

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