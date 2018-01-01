"Пустите Диму": на концерте Билык охрана стаскивала за ногу со сцены Коляденко, видео

Охранники не подпускали к певице ее экс-супруга.

Экс-супруга певицы охранник оттаскивал за ноги Фото: mediananny.com

На концерте легендарной украинской певицы Ирины Билык в столичном Дворце "Украина" произошел курьезный случай. Ее экс-супруг известный хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко пришел на концерт артистки, и принес "особые" цветы, специально заказанные из Голландии.

Однако ведущему, чтобы вручить букет, пришлось "с боем" прорываться на сцену. Видео инцидента поилось в Сети.

Коляденко подошел к сцене, и прошел мимо одного охранника, но когда забирался на сцену, его за ногу стал оттаскивать уже другой охранник, очевидно, приняв экс-супруга Билык за назойливого фаната.

Но Диме все же удалось подняться на сцену и подарить Билык цветы.

"Если я в зале, то надо выйти на сцену. Мало того, я люблю выходить на сцену. Ну а чего же не выходить, чтобы все видели, что Колядеша любит, ценит, уважает Билык", - прокомментировал Коляденко.

Ранее во Львове радикалы сорвали концерт Ирины Билык и устроили коридор позора.