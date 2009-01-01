"Путана с Рублёвки" снялась для мужского глянца, опубликованы фото

Софья призналась, что ещё в 15 лет, когда она работала моделью, ей прислали необычный сценарий.

Софья Каштанова paparazzi.ru

Российская актриса сериала "Полицейский с Рублёвки" Софья Каштанова украсила июньский номер мужского журнала Maxim.

Об этом пишет paparazzi.

Она играет элитную проститутку с Рублевки в сериале.

Жизнь у Софьи была насыщенной с детства, её мама познакомилась с мексиканцем и увезла дочь на Кубу.

Жизнь в теплых краях была позитивной и насыщенной, настолько, что у девочки не сходила с лица улыбка.

Так же в интервью журналу Софья призналась, что ещё в 15 лет, когда она работала моделью, ей прислали необычный сценарий. Только вникнув в суть картины, Софья поняла, что это самое настоящее порно.

Она тогда была еще невинна, поэтому сценарий дочитывала, стыдливо прикрывая его руками, чтобы другие не увидели суть происходящего в фильме.

Каштанова признается, что в жизни она очень ранима, часто плачет, но также быстро и долго отходит от этих эмоций.

Напомним, мужской глянец Maxim составил ежегодный рейтинг самых горячих девушек.