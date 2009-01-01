Путин и Кабаева пришли на юбилей к Кобзону

Алина Кабаева, которая редко посещает публичные мероприятия, пришла в зал, когда он был практически заполнен.

Владимир Путин и Алина Кабаева Instagram

Накануне Иосиф Кобзон отпраздновал свой 80-летний юбилей большим концертом в Кремле куда заглянули весьма влиятельные гости.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Алина Кабаева, которая редко посещает публичные мероприятия, пришла в зал, когда он был практически заполнен. Под пристальным вниманием собравшихся, она величественно проследовала в VIP ложу, приветливо улыбаясь гостям.

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А вот Владимир Путин появился неожиданно для всех из-за кулис. Выйдя на сцену, он напомнил, что официально уже поздравлял Иосифа Давыдовича с днем рождения, но захотел еще раз сделать это более публично.

Напомним, французские СМИ написали о "тайных детях" Кабаевой и Путина.