Путин и Кабаева пришли на юбилей к Кобзону

Алина Кабаева, которая редко посещает публичные мероприятия, пришла в зал, когда он был практически заполнен.
Об этом пишет paparazzi.ru.
Алина Кабаева, которая редко посещает публичные мероприятия, пришла в зал, когда он был практически заполнен. Под пристальным вниманием собравшихся, она величественно проследовала в VIP ложу, приветливо улыбаясь гостям.
А вот Владимир Путин появился неожиданно для всех из-за кулис. Выйдя на сцену, он напомнил, что официально уже поздравлял Иосифа Давыдовича с днем рождения, но захотел еще раз сделать это более публично.
Напомним, французские СМИ написали о "тайных детях" Кабаевой и Путина.