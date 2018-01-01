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"Пузатик" Светлана Тарабарова удивила фанатов округлившимся животом

Сегодня, 12:46

Певица не перестает работать даже во время беременности, и анонсировала выход осенью нового альбома.

Светлана Тарабарова
Артистка беременна мальчиком Фото: Viva.ua
Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая  беременна первенцем, показала округлившийся живот.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором она позирует боком в синем обтягивающем платье, которое подчеркивает ее немалый животик, в черной куртке и белых кроссовках.

"Не знаю как вас, а меня прохладное лето вдохновляет. Еду в студию создавать музыку, которая поддержит тебя в сложные моменты, осенью новый альбом. Пожелайте мне, пожалуйста, успеха. Всех обнимаю!", - написала артистка.

Подписчики отметили, что певице очень идет беременность, и они не ожидали увидеть такой округлый живот.

"Вам очень идет быть беременной", "Пузатик", "Какой-то такой живот большой", "Животик хорошенький и тебе очень идет", "Стильная и модная мамочка. Ты будешь лучшей мамой для своего малыша", "Поздравляю...Всех благ, чтоб окружало только счастье", - желали подписчики.

Светлана Тарабарова
Певица в профиль показала округлившийся живот instagram.com/tarabarova

Ранее Светлана Тарабарова накануне родов решила сменить прическу.

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Теги:  
Светлана Тарабарова, певица, фото, беременность
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