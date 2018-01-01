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Пышная грудь и образ блондинки: Надежда Мейхер показала пикантное фото

Сегодня, 15:40

Певица поделилась снимком со сьемок.

Надежда Мейхер
Мейхер показала соблазнительное фото
Украинская певица и экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер  поделилась с фанатами снимком со сьемки клипа певца и музыканта Дороша на песню "Ресницами".

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в облегающей черной юбке и топе с глубоким декольте, который открывает ее грудь.

Поклонники прозвали Мейхер божественной, и засыпали ее комплиментами, отметив, что образ блондинки ей к лицу.

"Короткие волосы и блонд гораздо круче!", "Божественна", "Вы настоящая королева и великолепная женщина, Надежда! ", "Шикарна", - восхищались юзеры.

Надежда Мейхер
Певица поделилась снимком со сьемок instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.

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Надежда Мейхер, фото, экс-ВИА Гра, блондинка
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