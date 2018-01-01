Пышная грудь и образ блондинки: Надежда Мейхер показала пикантное фото

Певица поделилась снимком со сьемок.

Мейхер показала соблазнительное фото

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в облегающей черной юбке и топе с глубоким декольте, который открывает ее грудь.

Поклонники прозвали Мейхер божественной, и засыпали ее комплиментами, отметив, что образ блондинки ей к лицу.

"Короткие волосы и блонд гораздо круче!", "Божественна", "Вы настоящая королева и великолепная женщина, Надежда! ", "Шикарна", - восхищались юзеры.

Певица поделилась снимком со сьемок instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.

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