Пышная грудь и образ блондинки: Надежда Мейхер показала пикантное фото

Певица поделилась снимком со сьемок.
На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в облегающей черной юбке и топе с глубоким декольте, который открывает ее грудь.
Поклонники прозвали Мейхер божественной, и засыпали ее комплиментами, отметив, что образ блондинки ей к лицу.
"Короткие волосы и блонд гораздо круче!", "Божественна", "Вы настоящая королева и великолепная женщина, Надежда! ", "Шикарна", - восхищались юзеры.
Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.
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