Пышная грудь и сексуальные позы: фигуристая Рианна поразила Сеть откровенными снимками

Певица предстала в соблазнительном нижнем белье.
Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Каждый снимок набрал более 3 миллионов лайков.
На снимках барбадосская звезда позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь.
Таким образом, Рианна рекламировала свою линию нижнего белья, которая будет доступна в продаже с 11 мая.
На первом фото звезда запечатлена в сексуальном черном боди и чулках, которые выгодно подчеркивают формы певицы.
На втором фото Рианна сделала акцент на свою грудь – цветной полупрозрачный наряд прибавил еще большей пикантности образу.
На третьем снимке фанаты смогли разглядеть тату под грудью певицы.
Ранее Рианна поделилась секретами маскировки лишнего веса с помощью косметики.
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