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Пышная грудь и сексуальные позы: фигуристая Рианна поразила Сеть откровенными снимками

Сегодня, 02:01

Певица предстала в соблазнительном нижнем белье.

Рианна
Рианна рекламировала собственную линию нижнего белья Reuters
Известная американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) выложила в Сеть серию откровенных снимков.

Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Каждый снимок набрал более 3 миллионов лайков.

На снимках барбадосская звезда позировала в пикантном нижнем белье, практически обнажая свою пышную грудь. 

Таким образом, Рианна рекламировала свою линию нижнего белья, которая будет доступна в продаже с  11 мая.

На первом фото звезда запечатлена в сексуальном черном боди и чулках, которые выгодно подчеркивают формы певицы.

Рианна
Рианна рекламировала собственную линию нижнего белья instagram.com/badgalriri

На втором фото Рианна сделала акцент на свою грудь – цветной полупрозрачный наряд прибавил еще большей пикантности образу.

Рианна
Рианна рекламировала собственную линию нижнего белья instagram.com/badgalriri

На третьем снимке фанаты смогли разглядеть тату под грудью певицы.

Рианна
Рианна рекламировала собственную линию нижнего белья instagram.com/badgalriri

Ранее Рианна поделилась секретами маскировки лишнего веса с помощью косметики.

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Теги:  
Рианна, фигура, грудь, нижнее белье
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