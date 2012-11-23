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Пышнотелая актриса снялась для глянца в стиле пин-ап

Сегодня, 10:35

Мец носит размер одежды XXL.

Крисси Мец
Крисси Мец harpersbazaar.com
Американская актриса внушительных размеров Крисси Мец снялась для обложки глянцевого журнала.

Крисси позировала для Harper's Bazaar.

Она прославилась благодаря роли Кейт в телесериале "Это мы", который вышел на экраны в 2016 году. 36-летняя Мец примерила образ в стиле пин-ап — платье в горошек и винтажные очки.

Крисси Мец
harpersbazaar.com

"Это ежедневный урок для всех нас. Я прокладываю дорогу другим женщинам и мужчинам, которые не верят в то, что заслуживают величия. Когда я впервые услышала, что Harper's Bazaar хочет показать меня сексуальной, то не поверила", — рассказала актриса.

Крисси Мец
harpersbazaar.com

Мец носит размер одежды XXL, но при этом сама не знает, сколько она весит. Актриса уже давно не встает на весы. Мец мечтает похудеть прежде всего, чтобы быть здоровой.

Крисси Мец
harpersbazaar.com

Напомним, эффектная модель plus-size обнажилась на пляже.

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Пышнотелая актриса, Крисси Мец, глянец, пин-ап
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