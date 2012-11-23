Пышнотелая актриса снялась для глянца в стиле пин-ап

Мец носит размер одежды XXL.

Крисси Мец harpersbazaar.com

Американская актриса внушительных размеров Крисси Мец снялась для обложки глянцевого журнала.

Крисси позировала для Harper's Bazaar.

Она прославилась благодаря роли Кейт в телесериале "Это мы", который вышел на экраны в 2016 году. 36-летняя Мец примерила образ в стиле пин-ап — платье в горошек и винтажные очки.

"Это ежедневный урок для всех нас. Я прокладываю дорогу другим женщинам и мужчинам, которые не верят в то, что заслуживают величия. Когда я впервые услышала, что Harper's Bazaar хочет показать меня сексуальной, то не поверила", — рассказала актриса.

Мец носит размер одежды XXL, но при этом сама не знает, сколько она весит. Актриса уже давно не встает на весы. Мец мечтает похудеть прежде всего, чтобы быть здоровой.

Напомним, эффектная модель plus-size обнажилась на пляже.