Сегодня, 21:42 RSS

Пышнотелая модель Деми Роуз засветила прелести для фанатов: фото

Сегодня, 21:00
У нее такая жопа < >
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1 / 5 Деми Роуз (dailymail.co.uk)

Тот факт, что у девушки широкая натура и немалая гордость, можно заметить, как говорится, невооруженным взглядом.

Известная британская пышнотелая модель, 23-летняя Деми Роуз, на острове Ибица в Средиземном море снялась в откровенной фотосессии – в рамках рекламной компании собственного бренда одежды ISAWITFIRST.

Девушка позировала перед объективов в голубом купальник-бикини с цветочным рисунком. Верхняя часть ее одеяния, узлом завязанная спереди, лишний раз подчеркнула пышный бюст модели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Деми Роуз показала "все лучшее сразу".

 

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Теги:  
Деми Роуз, Средиземное море, Ибица, модель, фотосессия
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